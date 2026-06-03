أروى جودة: كنت هعتزل التمثيل علشان كنت مرتبطة بشاب مصري

كشفت الفنانة أروى جودة عن تأثرها الشديد بالتعليقات السلبية التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة وزنها، مؤكدة أن بعض التعليقات تكون قاسية للغاية وتترك أثرًا نفسيًا عليها.



وقالت أروى جودة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، إن بعض الأشخاص يعلقون على مظهرها بشكل جارح، مضيفة: "في ناس بتقول دي نفخت وشها، وفي مرة حد كتب: دي غبية إيه اللي تخنها كده".

وأوضحت أروى جودة أن كثيرين لا يدركون أن زيادة الوزن أمر طبيعي قد يحدث لأي شخص، مشيرة إلى أن ما يزعجها هو الحكم على الفنان من خلال شكله الخارجي بدلًا من تقييم أدائه الفني، قائلة: "فكرة إن الناس بتحكم عليك بشكلك مش بأدائك دي حاجة بتخوفني وبتزعلني في نفس الوقت".



وأكدت فخرها بهويتها المصرية، مشددة على أنها تحرص دائمًا على الحفاظ على شخصيتها وعدم تقليد الآخرين أو السعي للتشبه بهم.



كما تطرقت أروى جودة إلى فكرة اعتزال التمثيل، موضحة أنها سبق وأن تحدثت عن هذا الأمر في فترة سابقة بسبب وجود شخص مصري في حياتها آنذاك كانت مرتبطة به، ورغبتها في التأكيد له أن الحياة الأسرية تأتي في مقدمة أولوياتها.



وأضافت أنها كانت مستعدة للتخلي عن التمثيل من أجل تكوين أسرة والزواج، إلا أن عائلته أخبرته بأنها ذكرت ذلك من أجل الزواج به ولكنها ستعود للتمثيل بعد فتره من الزواج.