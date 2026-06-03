أروى جودة: زوجي بيخاف من الحسد.. وحلم الأمومة متروك لله عز وجل

كشفت الفنانة أروى جودة عن بعض التفاصيل الطريفة المتعلقة بحياتها الزوجية، مؤكدة أن زوجها الإيطالي يخشى الحسد بشكل كبير، لافتة إلى أن أسرته حرصت خلال حفل زفافهما على توزيع حلوى "بونبوني" مربوطة بسلسلة حمراء على المعازيم، لكي تجلب لهم الحظ وتحميهم من الحسد.



وأضافت أروى جودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أن حلم الأمومة أمر تتركه لمشيئة الله، مؤكدة أنها فعلت كل ما بوسعها، لكن الأمر في النهاية بيد الله وحده، مشيرة إلى أنها تمتلك يقينًا كاملًا بأن ما يقدره الله هو الخير دائمًا.

وخلال المكالمة، وجهت الإعلامية نهال طايل رسالة لأروى جودة، مؤكدة أنها ستكون أمًا حنونة وجميلة للغاية.

كما تحدثت أروى جودة عن مشهد "ده هاني" الذي جمعها بالفنان إياد نصار والفنان محمد سليمان في مسلسل "هذا المساء"، مؤكدة أن المخرج تامر محسن ساعدها على الاندماج الكامل في المشهد دون التفكير في ردود الأفعال أو مدى نجاحه.

وقالت أروى جودة: "مكنتش متخيلة إنه يعمل كل الترند ده، خصوصًا إن المشهد رجع يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض المسلسل بـ 4 سنوات".