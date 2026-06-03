أسد يتصدر تقييمات الجمهور لأفلام العيد عبر IMDb وموقع السينما

تصدر، فيلم أسد تقييمات جماهير السينما المصرية والعربية لأفلام العيد عبر موقعي IMDb وموقع السينما والتي تسمح للجمهور، بالقيام باعطاء تقييم لكل فيلم حيث حصل الفيلم على متوسط تقييم بلغ ٧.٥ من عشرة.

وتلاه فيلم إذما وحصل على ٧.٢ من عشرة.

ثم فيلم الكلام على إيه وحصل على ٦.١ من عشرة

ثم فيلم 7 dogs وحصل على ٥.٧ من عشرة.

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.