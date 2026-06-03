قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمديد فترة التصوير الجوي وتعديل قانون الزراعة.. مطالب برلمانية جديدة لتوسيع مظلة تقنين الأوضاع
فضيحة جديدة تهز حكومة «نتنياهو» .. تقرير عبري يكشف دور ابنته «سارة» في اختيار أبرز المناصب العسكرية
انفراجة في أزمة ميت عقبة.. الزمالك والأوقاف يقتربان من اتفاق ينهي سنوات الخلاف
طقس مصر غدًا 4 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من حرارة مرتفعة وشبورة
قبل أيام من المونديال .. عرض مُجسّم كأس العالم في مدينة نيويورك
165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم
الشباب والرياضة: لم نمنع سفر الإعلاميين والصحفيين للمونديال.. وتحمل الوزارة لمصاريفهم لم يٌطرح
زيادة مصنعية الذهب 10%.. الشعبة تكشف الحقيقة وتوضح حجم الزيادة على المستهلكين
عقب رحيله.. أحمد مهيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي| ماذا قال؟
منتخب مصر للناشئين يصل مطار القاهرة بعد برونزية أمم أفريقيا والتأهل للمونديال
استقبال رسمي لبعثة منتخب الناشئين بعد تحقيق برونزية أمم أفريقيا تحت 17
هل يرث الابن المفقود؟.. أمين الفتوى يوضح حكم نصيبه في التركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسد يتصدر تقييمات الجمهور لأفلام العيد عبر IMDb وموقع السينما

فيلم اسد
فيلم اسد
تقى الجيزاوي

تصدر، فيلم أسد تقييمات جماهير السينما المصرية والعربية لأفلام العيد عبر موقعي  IMDb وموقع  السينما والتي تسمح للجمهور، بالقيام باعطاء تقييم لكل فيلم حيث حصل الفيلم على متوسط تقييم بلغ ٧.٥ من عشرة. 

وتلاه فيلم إذما وحصل على ٧.٢ من عشرة. 
ثم فيلم الكلام على إيه وحصل على ٦.١ من عشرة 
ثم فيلم  7 dogs وحصل على ٥.٧ من عشرة. 

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.

فيلم أسد ابطال فيلم اسد محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

ترشيحاتنا

محمد حماقى

حماقي يحصد الأرقام القياسية على أنغامي.. 15 مليون استماع وسيطرة على قوائم الأكثر استماعا

الفنانة شذى

شذى: عشت سنوات من الاكتئاب.. وأعيش قصة حب جديدة

الامير أباظة رئيس المهرجان

سيد فؤاد يناشد بضرورة مراجعة قرار وقف مهرجان الإسكندرية لدول المتوسط

بالصور

طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن

طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن
طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن
طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن

أشرف زكي ووفاء عامر.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة سهام جلال

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

لمرضى القولون التقرحي.. أطعمة يجب الابتعاد عنها

لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد