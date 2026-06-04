التهاب المعدة وارتجاع المريء.. أعراضه وكيف يمكنك التخلص منه

كثير من الأشخاص يعانون من الحموضة أو الشعور بحرقة خلف الصدر ويعتقدون أن المشكلة بسيطة أو مؤقتة لكن عندما تتكرر الأعراض بشكل مستمر فقد تكون مرتبطة بما يسمى ارتجاع المريء.

وهو من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعا ارتجاع المريء يحدث عندما يعود حمض المعدة بشكل عكسي نحو المريء بسبب ضعف الصمام الفاصل بين المعدة والمريء ومع تكرار رجوع الحمض يبدأ الشعور بالحرقان والتهيج وأعراض أخرى قد لا ينتبه لها البعض.

اسباب الاصابة بالتهاب المعدة و ارتجاع المرئ..

- ضعف الصمام بين المعدة والمريء

- السمنة وزيادة الضغط على المعدة

- فتق الحجاب الحاجز

- الحمل عند بعض السيدات

- بطء إفراغ المعدة

- تناول وجبات كبيرة ومتأخرة

- التدخين وكثرة المنبهات

- التوتر والقلق المستمر

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- ما هى الأعراض لالم المعدة و ارتجاع المرئ؟

• - حرقة أو حموضة بالمعدة والصدر

• - طعم حامض أو مر بالأفواه

• - ارتجاع الطعام للحلق

• - كثرة التجشؤ

• - شعور بكتلة أو انزعاج بالحلق

• - سعال جاف خاصة ليلا

• - بحة بالصوت أو تهيج بالحلق

• - شعور بالاختناق أثناء النوم عند البعض

• - انتفاخ وعدم ارتياح بعد الطعام

عادات تزيد من الحموضة و الم المعدة..

• - النوم مباشرة بعد الطعام

• - الوجبات الثقيلة والدسمة

• - المقليات والبهارات القوية

• - القهوة والمشروبات الغازية

• - التدخين

• - الإفراط بالشوكولا والنعناع عند بعض الأشخاص

• - السهر وقلة النوم

- كيف يتم تقييم الحالة ؟

• - غالبا يعتمد التشخيص على طبيعة الأعراض وتكرارها

• - إذا كانت الأعراض متكررة بشكل أسبوعي يحتاج الأمر متابعة

• - في بعض الحالات قد يحتاج المريض لمنظار معدة خاصة عند وجود :

صعوبة بلع - نقص وزن - فقر دم

استفراغ دم أو براز أسود - عدم التحسن على العلاج

- أحيانا قد تحتاج بعض الحالات لفحوصات إضافية حسب الأعراض

- العلاج المناسب :

- تخفيف الوزن إذا كان هناك زيادة

- جعل آخر وجبة قبل النوم بـ 2 إلى 3 ساعات

- تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة

- رفع الرأس قليلا أثناء النوم

- شرب الماء بشكل منتظم

- تخفيف التوتر والقلق

- المشي اليومي وتحسين نمط الحياة