طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج يبتكرون سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن نجاح طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة في تصميم وتنفيذ سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة ودعم الابتكار والاستدامة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، عن فخره بما يقدمه طلاب الجامعة من نماذج مشرفة تؤكد أن الإبداع والابتكار أصبحا ثقافة راسخة داخل الجامعة.

جامعة سوهاج

وهذه السيارة الكهربائية ليست مجرد مشروع طلابي، بل رسالة تؤكد قدرة شبابنا على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والاستدامة، ونواصل دعم كل فكرة متميزة تسهم في بناء مستقبل أكثر تطورًا.

وأضاف النعماني أن هذه السيارة تعتبر الثانيه التي يتم إنجازها من الطلاب حيث ابتكر طلاب كلية الهندسة أول سيارة كهربائية رياضية (T-Rex)، لافتا الي ان الجامعة مستمرة في توفير البيئة التعليمية الداعمة للإبداع والبحث العلمي.

بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد الكلية أن مشروع السيارة الكهربائية يُعد ثمرة لجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويجسد فلسفة الكلية القائمة على التعلم القائم على المشروعات والتطبيقات العملية.

واضاف ان السيارة تعمل بمنظومة طاقة شمسية مكونة من أربع خلايا بقدرة 100 وات لكل خلية، بإجمالي قدرة 400 وات، متصلة بمنظم شحن بجهد 48 فولت، يغذي مجموعة بطاريات مكونة من أربع بطاريات سعة كل منها 12 فولت و50 أمبير، بإجمالي 48 فولت وقدرة تخزينية تبلغ 2400 وات.

ومن الجدير بالذكر أن السيارة مزودة بمحرك كهربائي من نوع PMSM بقدرة 2000 وات، مع وحدة تحكم إلكترونية تتحكم في سرعة واتجاه الحركة، وتتيح ثلاثة أوضاع للقيادة (بطيء – متوسط – سريع).

وتصل سرعتها في الوضع المتوسط إلى 45 كيلومترًا في الساعة، كما تتمتع بقدرة سحب تتراوح بين 800 و900 كيلوجرام، وتتسع لأربعة مقاعد، بما يجعلها نموذجًا عمليًا يعكس إمكانات الطلاب في تصميم المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.