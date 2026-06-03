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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مهرجان عمان السينمائي يكشف عن الملصق الرسمي لدورته السابعة

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
محمد نبيل

أعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم، الإعلان عن شعار وملصق دورته السابعة المقبلة، والتي ستُقام في الأردن بين 26 يوليو و3 أغسطس 2026.

وتم الكشف عن شعار الدورة السابعة لهذا العام، والتي تحمل "ما وراء الإطار".

وتعليقاً على ذلك؛ قالت رئيسة المهرجان والشريكة المؤسسة، الأميرة ريم علي: "يشكّل (ما وراء الإطار) دعوة للنظر أبعد: أبعد من الصورة، وأبعد من الشاشة، وصولًا إلى القصص الإنسانية التي تجمعنا، وهو تذكير بأن بعض أهم عناصر الحكاية تتخطى حدود الإطار، وأن ما وراء الصورة يحمل تنوّعًا في وجهات النظر والرؤى". 

وأضافت: "في عالم يتغيّر بوتيرة متسارعة، وفي وقت يؤثر فيه الذكاء الاصطناعي على الأدوات الفنية بشكل غير مسبوق؛ تبقى السينما عملاً إنسانيًا بامتياز، توسّع فهمنا لبعضنا البعض وتفتح أمامنا آفاقًا جديدة".

وتقول مديرة المهرجان والشريكة المؤسسة ندى دوماني: "بينما يواصل المهرجان تطوّره؛ نواصل الاحتفاء بالأفلام التي تتخطّى حدود عدسة الكاميرا، ونحتاج اليوم- أكثر من أي وقت مضى- إلى تضافر الفنانين والمثقفين والعاملين في المجال الثقافي، لفهم العالم حولنا والتأمل في التحولات المتسارعة التي يشهدها والإصغاء إلى القصص والأصوات التي يبقى صداها حاضرًا حتى بعد غياب الصورة".

ويحمل الملصق الرسمي لهذه الدورة، وهو من تصميم الشركة الإبداعيّة "فرام صودا"، ترجمة بصرية للشعار، من خلال إطارات تتوسّع وتتجاوز حدود الصورة نحو رؤى متعددة.

مهرجان عمان السينمائي مهرجان عمان السينمائي الدولي عمان السينمائي

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