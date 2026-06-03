الدسوقي رشدي بعد بدء صيانة طريق المريوطية: طالما الحل كان سهل ليه اتأخرتوا؟

انتقد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، تأخر محافظة الجيزة في إنشاء حواجز خرسانية على طريق ترعة المريوطية، بعد تحول الطريق إلى "فخ للموت" على مدار السنوات الماضية وحصد أرواح عشرات الضحايا، وكان أخرهم وفاة 7 من أسرة واحدة بعد انقلاب سيارتهم في الترعة.



وأضاف الدسوقي خلال تقديمه برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن" اليوم الأربعاء، إن "الأمر مش مجرد حادثة دى قصة فيها تفاصيل عن كسل وإهمال وبطء وحل معروف واتنقاش واتقال".



وأشار الدسوقي إلى أن "العاملين فى محافظة الجيزة ومركز ومدينة البدرشين بدءوا في بناء سور خرسانى على ترعة المريوطية" لافتاً إلى أن المحافظة ذكرت "إنها بتعمل كده عشان الحد من الحوادث المرورية على الطريق، ولضمان أمن وسلامة المواطنين من الركاب والسائقين".



وأوضح الدسوقي أن هذه تعد "أسرع استجابة حصلت فى تاريخ برنامج اليوم هنا القاهرة" بعد يوم من حلقة البرنامج التي استعرض فيها قائمة بالحوادث التي وقعت على الطريق.



وأردف الدسوقي : "الموضوع طلع سهل أهو، سور بمتوسط ارتفاع متر وشوية، الرئيس شاور عليه وقال هو الحل عشان ميحصلش حوادث" في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس السيسي التي قاله فيها "لازم يكون فيه حاجز بين الطريق والترعة".



وأضاف الدسوقي رشدي : أن "الأهالي طالبوا بالحل وفضلوا مستنين الحكومة تحل، المحافظة تحل، ومع كل يوم انتظار كان فيه حادثة.. لحد ماجه النهاردة وبدأوا فى تنفيذ الحل".



وأردف: "السؤال هنا مش لوم ولا عتاب ده حق، وقبل ما يكون حق هو سؤال لازم يتسأل بعد تصريح محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري لما قال النهاردة أن السور يجرى إنشاءه بالتعاون مع المجتمع المدنى من الجمعيات والمواطنين والذين أبدوا رغبتهم وبادروا بالمساهمة فى إنجاز المشروع عشان منع الحوادث".



وأشار الدسوقي إلى أن "كل أشكال الحلول كانت موجودة، حتى المجتمع المدنى والمواطنين فلوسهم كانت حاضرة عشان تنفيذ السور"، متسائلا: "ليه اتأخرتم.. ليه تكاسلتم؟".

https://youtu.be/XWV3tdM0TCI?si=dek-OxPVd1oCk4Rx