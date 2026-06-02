بعد تدخل مستقبل وطن.. وزير النقل يوجه ببدء أعمال تركيب حواجز حماية على جانبي ترعة المريوطية بداية من صباح الغد

نجحت جهود قيادات الحزب بالجيزة برئاسة النائب عبد الوهاب خليل أمين المحافظة، وبمتابعة النائب مراد أبو الدهب أمين التنظيم، في سرعة عرض ملف تأمين طريق المريوطية على الجهات المختصة.

حادث المريوطية

جاء ذلك استجابةً لطلب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وبرعاية وتوجيهات النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام للحزب ونائب رئيس الحزب.

وقد وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل، اللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بالتنفيذ الفوري لأعمال الحماية والتأمين بالطريق، وتم إخطار الحزب ببدء أعمال التركيب والتنفيذ صباح الغد.

الحزب يثمن التحرك

وأكد الحزب أنها خطوة مهمة تؤكد سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والتكامل بين مؤسسات الدولة وقيادات حزب مستقبل وطن للحفاظ على الأرواح وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق.