تجديد تكليف مديري إدارات المساجد والمراجعة الداخلية والحوكمة بالأوقاف

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارين بتجديد تكليف كل من:

الدكتور محمد السيد إبراهيم محمد نصار - إمام وخطيب ومدرس بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية؛ بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف، لمدة عام.

والشيخ محمد إبراهيم السيد محمد سليمان - إمام وخطيب ومدرس أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية؛ بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام وزارة الأوقاف، لمدة عام.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحقيق الاستقرار الإداري، والاستفادة من الكفاءات المتميزة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الدعوي والإداري بمختلف قطاعات الوزارة.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق المرحلة الأولى من توزيع أنصبة المضحين المشاركين في مشروع صكوك الأضاحي، غدًا، في أربع محافظات من محافظات الصعيد تشمل: المنيا، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير حصول المضحين على أنصبتهم الشرعية بكل يسر وانتظام.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الثانية من التوزيع ستنطلق يوم السبت المقبل؛ لاستكمال تسليم الأنصبة للمضحين المسجلين بالمشروع، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

كما دعت الوزارة المضحين الذين لم يسجلوا بياناتهم بعد إلى سرعة التسجيل من خلال التواصل مع الرقم المختصر (17779)؛ ضمانًا لتنظيم عملية التسليم، وتيسير الإجراءات، وتمكين الجميع من الحصول على أنصبتهم الشرعية في المواعيد المقررة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لخدمة المضحين، وتقديم أفضل السبل التي تضمن وصول الأنصبة الشرعية إلى أصحابها، وفق أعلى درجات التنظيم والدقة، بما يعكس نجاح مشروع صكوك الأضاحي في تحقيق أهدافه الاجتماعية والتكافلية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.