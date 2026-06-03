غدًا.. انطلاق المرحلة الأولى لتوزيع أنصبة المضحين مع الأوقاف في مشروع الصكوك

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق المرحلة الأولى من توزيع أنصبة المضحين المشاركين في مشروع صكوك الأضاحي، غدًا، في أربع محافظات من محافظات الصعيد تشمل: المنيا، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير حصول المضحين على أنصبتهم الشرعية بكل يسر وانتظام.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الثانية من التوزيع ستنطلق يوم السبت المقبل؛ لاستكمال تسليم الأنصبة للمضحين المسجلين بالمشروع، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

كما دعت الوزارة السادة المضحين الذين لم يسجلوا بياناتهم بعد إلى سرعة التسجيل من خلال التواصل مع الرقم المختصر (17779)؛ ضمانًا لتنظيم عملية التسليم، وتيسير الإجراءات، وتمكين الجميع من الحصول على أنصبتهم الشرعية في المواعيد المقررة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لخدمة المضحين، وتقديم أفضل السبل التي تضمن وصول الأنصبة الشرعية إلى أصحابها، وفق أعلى درجات التنظيم والدقة، بما يعكس نجاح مشروع صكوك الأضاحي في تحقيق أهدافه الاجتماعية والتكافلية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وفي سياق آخر علمت “صدى البلد” من مصدر بـ وزارة الأوقاف، أن الوزارة، لا ترغب في التعليق حاليا على أي معلومات مثارة في الوقت الحالي تتعلق بمطالبتها لنادي الزمالك بسداد 5 مليارات جنيه للحفاظ على أرض النادي بميت عقبة؛ احتراما لمسار التفاوض القائم، وانتظارًا للتوصل إلى نتائج ملموسة يمكن إعلانها على الرأي العام.

وأوضح المصدر، أن كل ما يثار حاليا على الساحة الإعلامية، يخرج من مسؤولي نادي الزمالك، وبالتالي هم مسؤولون عن تصريحاتهم، ولن نعقب إلا بعد انتهاء مرحلة التفاوض تماما.