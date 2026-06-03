الأوقاف تشارك في مؤتمر دولي بجامعة كنساس عن نشاط الواعظات المسلمات في إفريقيا

شاركت وزارة الأوقاف في مؤتمر دولي عقدته جامعة كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية بنظام الحضور الفعلي وبالاتصال المرئي عن دور الواعظات والمرشدات الدينيات المسلمات في إفريقيا؛ بعنوان "مؤتمر صوت المرأة".

وتناول المؤتمر موضوعات تتعلق بتاريخ جهود الواعظات المسلمات في إفريقيا وما أحدثنه من تأثير في مجتمعاتهن؛ مع التركيز على ما نهضن به من أدوار وما قدمنه من إسهامات وما واجهنه من تحديات مختلفة باختلاف الثقافات والمجتمعات والتاريخ والبلدان.

كلمة وزارة الأوقاف في المؤتمر

وشارك الدكتور أسامة رسلان -المتحدث باسم الوزارة- في هذا المؤتمر بورقة بحثية كُتبَت وعُرِضت بالإنجليزية؛ فاستعرض فيها تجربة الواعظات بوزارة الأوقاف، والدور التوعوي المنوط بهن في المجتمع؛ معتبرًا تلك التجربة جديرة بالدراسة والتطوير والمحاكاة، مثمّنًا هذا التوجه من الدولة المصرية ومن وزارة الأوقاف لمد مظلة الأمان الفكري إلى المرأة المصرية وأبنائها عبر المساجد وفي مختلف الأماكن التي تؤمها واعظات الوزارة برسائل الوعي والقيم.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مشاركة موسعة لعرض التجربة المصرية الناجحة من حيث دور الواعظات من الأزهر الشريف، وأمينات الفتوى من دار الإفتاء المصرية.