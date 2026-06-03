رسميًا.. حملة بيريز الانتخابية تعلن اسم مدرب ريال مدريد الجديد

أصدر فريق حملة فلورنتينو بيريز الانتخابية لرئاسة نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا كشف خلاله عن ملامح خطة الجهاز الفني المحتملة للفريق في المرحلة المقبلة، حال نجاح بيريز في الانتخابات القادمة.

وكان ريال مدريد قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإسباني برصيد 86 نقطة، خلف برشلونة الذي توج باللقب برصيد 94 نقطة، حيث حقق الفريق 27 انتصارًا و5 تعادلات مقابل 6 هزائم، دون التتويج بأي بطولة.

وبحسب البيان المنشور عبر الحساب الرسمي للحملة على منصة “إكس”، فقد تم الإشارة إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون الخيار الأول لتولي تدريب الفريق في حال فوز بيريز برئاسة النادي.

ويأتي هذا التطور في ظل تحركات فنية واسعة على الساحة الأوروبية، خاصة بعد إعلان بنفيكا البرتغالي تعيين ماركو سيلفا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، في خطوة فسّرها البعض بأنها تمهيد لمرحلة انتقالية في مسيرة مورينيو التدريبية.

ويُذكر أن مورينيو سبق له قيادة ريال مدريد خلال الفترة من 2010 حتى 2013، وحقق مع الفريق 3 بطولات، قبل أن يرحل عن منصبه.

وتشهد الانتخابات المقبلة لنادي ريال مدريد منافسة قوية بين فلورنتينو بيريز وإنريكي ريكيلمي، وسط ترقب كبير لمستقبل الإدارة والجهاز الفني للنادي الملكي.