ماركا: مفاجأة هجومية من مورينيو داخل ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توجهات فنية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في حال إتمام عودته المنتظرة لتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد، حيث يسعى لتجهيز سلاح هجومي جديد يعتمد عليه في المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر إعلامية متعددة، فإن مورينيو بات قريبًا من تولي تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل، خلفًا للإسباني ألفارو أربيلوا، الذي تولى المسؤولية الفنية عقب إقالة تشابي ألونسو في يناير الماضي، على خلفية خسارة كأس السوبر الإسباني واندلاع خلافات داخل غرفة الملابس.

وشهد الموسم الماضي خيبة أمل كبيرة للنادي الملكي، بعدما أنهى الموسم دون التتويج بأي لقب للمرة الثانية على التوالي، إثر خسارة نهائي السوبر الإسباني، وتوديع كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى فقدان لقب الدوري الإسباني.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن مورينيو يضع البرازيلي إندريك ضمن خططه الهجومية الأساسية، حيث يرى أنه قادر على اللعب كمهاجم صريح أو كجناح أيمن، ما يمنحه مرونة تكتيكية داخل الملعب.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي أبدى ارتياحًا كبيرًا لوجود إندريك داخل صفوف الفريق، بل ويُقال إنه كان من أبرز الداعمين لعودته للمشاركة مع الفريق الأول لقيادة الخط الهجومي في المرحلة المقبلة.

وأشارت “ماركا” كذلك إلى أنه من غير المتوقع أن يدخل ريال مدريد سوق الانتقالات للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الصيف، في ظل قناعة مورينيو بالخيارات الهجومية المتاحة، واعتماده على إعادة توظيف العناصر الحالية بشكل يمنح الفريق قوة هجومية أكبر في الموسم الجديد.