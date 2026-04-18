ميبقاش الزمالك لو محرقش دمنا .. أحمد الخضري يعلق على تأهل الأبيض للنهائي

أشاد الناقد الرياضي أحمد الخضري بتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على شباب بلوزداد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب «الخصري» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ميبقاش الزمالك لو محرقش دمنا ..مبروك الصعود للنهائي».

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية عقب التعادل سلبيا مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما امس الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.