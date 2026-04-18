موعد نهائي كأس الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك

تأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وكان الزمالك قد حسم مواجهة الذهاب في الجزائر بهدف دون رد، قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه في لقاء الإياب الذي أُقيم بالقاهرة، ليحجز الفريق الأبيض بطاقة التأهل إلى النهائي.

موعد النهائي

تُقام مباراة الذهاب خارج مصر يوم 9 مايو المقبل، على أن تُلعب مواجهة الإياب في القاهرة يوم 16 من الشهر ذاته.

وينتظر الزمالك في المباراة النهائية الفائزة من مواجهة أولمبيك أسفي واتحاد العاصمة الجزائري التي سوف تقام يوم الأحد المقبل.