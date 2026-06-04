ميكالي يكشف كواليس مفاوضاته مع الزمالك وحقيقة عرض الأهلي

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، عن تفاصيل مفاوضاته السابقة مع نادي الزمالك، كما تحدث عن الموسم الحالي للأندية المصرية، مؤكدًا أن خروج الأهلي دون ألقاب يعد مفاجأة كبيرة.

المنتخب الأولمبي

وقال ميكالي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "أتابع الكرة في مصر، وعلمت أن الزمالك توج بالدوري وبيراميدز بالكأس، والأهلي للأسف لم يتوج بأي بطولة، كما أتابع بعض المباريات في الدوري المصري".

وتطرق المدرب البرازيلي إلى مفاوضاته مع الزمالك، قائلًا: "كان هناك تواصل رسمي مع إدارة الزمالك، وكانت هناك بعض المفاوضات لقيادة الفريق، لكن المفاوضات لم يُكتب لها النجاح".

وأضاف: "تابعت الزمالك مع معتمد جمال، الذي توج بكأس مصر ووصل إلى نهائي الكونفدرالية، وتوقفت المفاوضات بسبب نتائج الفريق الجيدة معه، بجانب وجود بعض المشاكل المادية في النادي، والتي أثرت على اكتمال المفاوضات والتعاقد معي".

وأوضح ميكالي: "عرض الزمالك كان في بداية الموسم، كما تلقيت عرضًا آخر من أحد أندية الدوري المصري، لكنني رفضته في ذلك الوقت بسبب خضوعي لعملية جراحية وعدم قدرتي على السفر، قبل أن يتعاقد النادي مع مدرب أجنبي آخر".

وعن موسم الأهلي، قال ميكالي: "عدم تتويج الأهلي بالبطولات مفاجأة، لأنه نادٍ كبير، وأن يمر بموسم مثل ذلك أمر صعب، خاصة في ظل حجم الاستثمارات الموجودة داخل النادي".

وأردف: "ليس دائمًا النادي الذي يمتلك الأموال الأكثر هو من يفوز بالبطولات، فهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

واختتم المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي تصريحاته قائلًا: "لم أتلق أي عروض من الأهلي خلال الفترة الماضية لتدريب الفريق".