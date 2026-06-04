الحكومة: منظومة ذكية لرصد الإشغالات والتعديات على الطرق

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم، بالعاصمة الجديدة، مع منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، بحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

وأكد مدبولي أن استخدام منظومة ذكية بهدف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، تُعد خطوة متقدمة في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات لدعم عمليات المتابعة والرقابة الميدانية، في إطار تعزيز آليات الحوكمة المحلية والبيئية والعمرانية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز النظام العام في الشارع المصري، فضلًا عن الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن والقرى.

وأوضحت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة الرصد الذكي، عبر أحدث الكاميرات، تهدف لتوفير منظومة رقابية حديثة، ودقيقة، وفعالة، تراقب أي مخالفات بالشارع وتدعم فرق التدخل بالبيانات والقرارات السريعة.

رصد الإشغالات والتعديات على الطرق

ونوهت بأن هذه المنظومة تهدف أيضا إلى تعزيز الرقابة الميدانية، من خلال رصد الإشغالات والتعديات على الطرق، إضافة إلى مراقبة أماكن تجمع القمامة ومياه الأمطار والسيول لمعالجتها بشكل فوري، كما تسعى المنظومة إلى مكافحة الفساد الإداري والميداني عبر توثيق المخالفات للحد من فرص التلاعب، وتقليل الاعتماد على التقارير المكتوبة، بما يعزز الشفافية، فضلًا عن خفض التكاليف المالية المرتبطة بالجولات الميدانية.

ولفتت إلى أن المنظمة تتضمن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من خلال التكامل والربط الذكي مع منظومتي شكاوى مجلس الوزراء ومبادرة "صوتك مسموع"، بالإضافة إلى الربط بين مراكز السيطرة في وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات، بهدف رفع مستوى رضا المواطنين وتطوير وتحسين جودة حياتهم.

وأضافت الوزيرة أن المنظومة تشمل أيضًا تمهيد الطريق لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة بتطبيق برامج تحليل الصور، للتعرف التلقائي على أنواع المخالفات ورصدها بشكل فوري وذكي، بالإضافة إلى تحرير المخالفات وإعداد محاضر بشكل آني، مع إصدار تنبيهات عند تكرار الأنشطة المخالفة، ولضمان التكامل الرقابي، كما ستتابع المنظومة الرقابة والموقف التنفيذي للمشروعات القومية، ورصد أية مخالفات تتعلق بالتشوينات غير المصرح بها، أو إقامة الشوادر والأسواق المؤقتة، وكذلك إدارة المواقف خلال أوقات الذروة.

تهدف المنظومة إلى المتابعة البيئية من خلال رصد أي تلوث زيتي لمياه البحار والنيل، بالإضافة إلى متابعة المحميات والمصانع.

وشهد اللقاء استعراض أبرز التجارب الدولية الناجحة في تطبيق هذه المنظومة، والمراحل المختلفة لتنفيذ آلياتها.