الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتحديد موعد لجلسة استماع شكوى ضد زيزو

أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن النادي تقدم يوم الأربعاء الماضي بمذكرة جديدة للجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها بسرعة تحديد جلسة استماع واستدعاء ممثل نادي الزمالك بشأن الشكوى المقدمة من القلعة البيضاء ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى "زيزو"، من أجل سرعة البت في الأمر.

وأضاف المصدر أن الزمالك طلب في مذكرته من اللجنة الجديدة لشؤون اللاعبين ضرورة تسريع الخطوات الخاصة بالتحقيق في هذه القضية، ومن ضمنها تحديد جلسة استماع لممثل الزمالك للرد على الاستفسارات التي تحتاج إليها اللجنة من أجل إيضاح موقف النادي وحقيقة المبالغ التي يطالب بها الزمالك، والرد أيضًا على المطالبات المادية من جانب اللاعب، والتي يرى أنها من حقه، خاصة وأن النادي يمتلك المستندات الدالة على عدم أحقية اللاعب في المبالغ التي طالب بها.

وشدد المصدر على أن إدارة نادي الزمالك طالبت لجنة شؤون اللاعبين بإظهار الصورة كاملة للرأي العام، وعدم ترك الفرصة للمنابر الإعلامية لتناول الأمر وفقًا للميول.