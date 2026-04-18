من الاستقرار إلى التغيير .. أسباب وكواليس إقالة رينارد من تدريب السعودية قبل المونديال

في توقيت حساس لا يحتمل الأخطاء اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يضغط على مفتاح " إعادة الضبط " معلنًا نهاية مشوار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

القرار لم يكن مجرد تغيير على مستوى الجهاز الفني بل خطوة تعكس حالة من القلق والترقب داخل الكرة السعودية التي تسعى للظهور بصورة مختلفة في النسخة المقبلة من المونديال.

حلم المونديال الثالث يتبخر

كان رينارد على أعتاب كتابة فصل جديد في مسيرته بقيادة منتخب ثالث في كأس العالم بعد تجربتي منتخب المغرب في 2018 والسعودية في 2022 حيث حقق واحدة من أبرز مفاجآت البطولة بالفوز على منتخب الأرجنتين.

لكن هذا الحلم توقف فجأة بعدما تقرر إنهاء مهمته قبل البطولة ليخرج من سباق المونديال في لحظة لم تكن متوقعة خاصة أنه عاد لتولي المسؤولية مجددًا بعد تجربة قصيرة مع منتخب فرنسا للسيدات.

من الثقة إلى الشك

اللافت في قصة رينارد مع المنتخب السعودي أن الثقة لم تغب بشكل كامل لكنها تآكلت تدريجيًا فبعد فترة التوقف الدولي في مارس تم تثبيته في منصبه رغم خسارتين ثقيلتين أمام منتخب مصر وصربيا في محاولة للحفاظ على الاستقرار.

وقتها أبدى المدرب الفرنسي رغبته في الاستمرار بل أكد استعداده لخوض التحدي رغم صعوبة المجموعة التي تضم منتخبات قوية مثل إسبانيا وأوروجواي.

لكن في كواليس القرار كانت هناك تساؤلات أكبر من مجرد نتائج مباريات ودية.

أزمة ثقة داخل المعسكر

أحد أبرز الملفات التي أثرت على موقف رينارد كان يتعلق بإدارة المعسكرات واللاعبين فغياب بعض العناصر قبل الالتحاق لاحقًا بأنديتهم أثار علامات استفهام داخل الاتحاد وفتح باب الشك حول مدى السيطرة على غرفة الملابس.

هذه التفاصيل التي قد تبدو صغيرة تحولت إلى عوامل حاسمة في تقييم المرحلة خاصة مع اقتراب موعد البطولة.

عرض غانا.. نقطة التحول

في ظل هذه الأجواء دخل اسم رينارد في مفاوضات مع منتخب غانا بعد رحيل مدربه السابق في خطوة أربكت الحسابات داخل الاتحاد السعودي.

ورغم أن المدرب الفرنسي رفض العرض في النهاية مفضلًا الاستمرار مع السعودية فإن مجرد فتح باب التفاوض أثار قلق المسؤولين الذين بدأوا في التشكيك بمدى التزامه الكامل بالمشروع.

هذه النقطة تحديدًا وفقًا لتقارير صحفية كانت من بين الأسباب التي سرعت من اتخاذ القرار.

اجتماع الحسم.. وقرار الرحيل

عقدت عدة اجتماعات بين رينارد وصناع القرار جدد خلالها المدرب التزامه بقيادة المنتخب في كأس العالم مؤكدًا استعداده للمنافسة رغم صعوبة التحدي.

لكن على أرض الواقع لم تكن هذه التصريحات كافية لتغيير الاتجاه العام داخل الاتحاد.

الضغوط الإعلامية إلى جانب الشكوك الفنية والإدارية دفعت المسؤولين لاتخاذ القرار النهائي بإنهاء المهمة قبل فوات الأوان.

كرة القدم لا تعترف بالماضي

ما يجعل القرار أكثر إثارة أن رينارد لم يكن مدربًا عاديًا في تاريخ الكرة السعودية فاسمه ارتبط بأحد أعظم الانتصارات في تاريخ المنتخب عندما قاد الفريق للفوز على الأرجنتين في مونديال قطر.. لكن في كرة القدم الحديثة لا تمنح الإنجازات السابقة حصانة دائمة.

الرهان دائمًا يكون على الحاضر وعلى القدرة على تقديم الأفضل في اللحظة الأهم.

ماذا بعد رينارد؟

رحيل المدرب الفرنسي يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة من سيقود المنتخب في المرحلة المقبلة؟ ..وهل سيكون التغيير في هذا التوقيت عامل إنقاذ أم مخاطرة؟

الوقت المتبقي قبل كأس العالم ليس كبيرًا وهو ما يضع الاتحاد أمام تحدٍ صعب في اختيار البديل القادر على إعادة التوازن سريعًا.