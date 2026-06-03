الكلابشات المالية تلاحق بيومي فؤاد.. حكم قضائي بإلزامه بدفع مصاريف صغيرة

قضت ،محكمة الأسرة المختصة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بإلزام الفنان بيومي فؤاد بدفع القيمة المالية الخاصة بـ 3 دعاوى نفقة، كانت قد أقامتها طليقته ضده أمام القضاء، للمطالبة بحقوق صغيرها المادية ونستعرض فى تلك النقاط القصة الكاملة

التحريات تحسم

جاء حكم المحكمة بعد أن حسمت الدعاوى المؤجلة من الجلسة الماضية، والتي كانت قد توقفت لحين ورود التحريات الرسمية والتحقيقات الدقيقة من قبل الجهات المختصة حول "صافي دخل" الفنان بيومي فؤاد، وحجم ممتلكاته وثروته السنوية، ليتسنى للمحكمة تقدير القيمة المالية بدقة

تفاصيل الحكم

وشمل الحكم إلزام الفنان بدفع: مصاريف المدرسة الخاصة بالصغير -القيمة المالية لأجر المسكن -المستحقات المادية الخاصة بأجر الحضانة

طليقة بيومي فؤاد

أكدت طليقة بيومي فؤاد أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مؤكدة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية لتحمل جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل، بعد تعثر الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين.

وأضافت طليقة الفنان بيومي فؤاد أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن الفنان أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.

وأوضحت أن محاميها تواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل ودي أكثر من مرة لمحاولة إنهاء الأزمة بعيدًا عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة، وفق تصريحاتها

القضاء يقول الكلمة الفصل

وبصدور هذا الحكم أسدلت محكمة أسرة قصر النيل الستار على هذه الجولة القضائية بين الفنان وطليقته لصالح نفقات الصغير