إقالة رينارد من تدريب منتخب السعودية

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إقالة هيرفي رينارد من تدريب منتخب السعودية.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الإخبارية السعودية: الاتحاد السعودي يبلغ هيرفي رينارد بقرار إقالته من تدريب منتخب السعودية".

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن توجه داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم لاختيار المدير الفني الجديد لقيادة المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى احتمالية رحيل رينارد عن منصبه، في ظل تراجع نتائج المنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الاتحاد لإعادة تقييم المرحلة الفنية استعدادًا للاستحقاق العالمي المرتقب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن الاتحاد السعودي استقر على اختيار المدرب اليوناني جورجوس دونيس، المدير الفني الحالي لفريق الخليج، لتولي مهمة قيادة "الأخضر" في المونديال المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الاختيار داخل الاتحاد السعودي قامت بدراسة عدة أسماء تدريبية خلال الفترة الماضية، حيث تمت المفاضلة بين ثلاثة مدربين، قبل أن يحصل دونيس على أعلى تقييم فني وإداري، ليتم الاستقرار النهائي على منحه المهمة.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب اليوناني قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعقد وخطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

ويقدم جورجوس دونيس مستويات لافتة مع فريق الخليج في الموسم الحالي، حيث نجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية جعلته يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

ويأمل الاتحاد السعودي أن يساهم التغيير الفني في تعزيز جاهزية المنتخب الوطني قبل المشاركة في كأس العالم 2026، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الكرة السعودية في السنوات الأخيرة.