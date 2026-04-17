موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة السلة

تتجه أنظار عشاق كرة السلة في مصر نحو صالة الدكتور حسن مصطفى، اليوم الجمعة، لمتابعة مواجهات نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال، والتي تشهد لقاءات قوية ومثيرة.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع المصرية للاتصالات في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن تقام مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على نفس الصالة.

كانت منافسات الدور ربع النهائي قد أسفرت عن تأهل الأهلي بعد فوزه على بتروجت، بينما صعد الزمالك على حساب الشمس، وتأهلت المصرية للاتصالات بعد تخطي سبورتنج، فيما حجز الاتحاد السكندري مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على الجزيرة.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك تعديلًا في موعدها، حيث قرر الاتحاد المصري لكرة السلة تأجيل انطلاقها لمدة ساعتين، لتقام في الثامنة والنصف مساءً بدلًا من الموعد السابق، وذلك لتجنب تعارضها مع مباريات كرة القدم، خاصة مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية.

جاء تعديل الموعد بناءً على طلب رسمي من نادي الزمالك، لضمان حضور جماهيري أكبر ومتابعة أوسع للمباراة المرتقبة.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 1200 مشجع في مباريات نصف النهائي والنهائي، بواقع 600 مشجع لكل فريق، على أن يتم حجز التذاكر عبر شركة "تذكرتي" بسعر موحد قدره 100 جنيه.

ومن المتوقع أن تشهد المباريات أجواء حماسية في ظل الحضور الجماهيري والمنافسة القوية بين الفرق الأربعة على بطاقة التأهل إلى النهائي.