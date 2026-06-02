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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق محل كاوتش بطنطا دون خسائر بشرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمحل كاوتش إثر ماس كهربائي مفاجىء بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء بمدينة طنطا دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود قوات الحماية المدنية 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بمحل كاوتش بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق هائل  كما تم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بنطاق دائرة القسم.

إخماد نيران حريق 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية إخماد حريق محل كاوتش ماس كهربائي طنطا

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