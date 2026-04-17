قبل مواجهة شباب بلوزداد.. أحمد شوبير يوجه سؤالا لجماهير الزمالك

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا لجماهير الزمالك ، قبل ساعات من انطلاق مواجهة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.