جماهير الزمالك تزحف إلى استاد القاهرة قبل مواجهة بلوزداد الحاسمة

توافدت جماهير نادي الزمالك بشكل مكثف إلى استاد القاهرة الدولي، قبل ساعات من انطلاق مواجهة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحددت الجهات الأمنية الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة موعدًا لفتح أبواب الاستاد لاستقبال الجماهير، في إطار الترتيبات التنظيمية للمباراة المرتقبة.

وفي هذا السياق، أوضح محمد عادل، مدير العمليات بالشركة المنظمة، أن دخول الجماهير سيتم عبر 5 بوابات، بواقع 4 بوابات مخصصة لجماهير الزمالك، وبوابة واحدة فقط لمشجعي الفريق الضيف، لضمان سهولة التنظيم والانسيابية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، مما يمنحه أفضلية نسبية قبل مواجهة الحسم.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الإفريقية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويقود اللقاء تحكيميا الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل، ويعاونه طاقم تحكيم من تونس وموزمبيق، بينما يتولى الحكم السوداني ياسر أحمد عبد العزيز إدارة تقنية الفيديو بمساعدة الحكم الليبي عبد الرازق أحمد.

وتأمل جماهير الزمالك في أن ينجح فريقها في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لحسم التأهل إلى النهائي وإسعاد عشاق القلعة البيضاء.