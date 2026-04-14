موقف الزمالك من طلب بيراميدز لحكام أجانب لمباراته مع الفارس الأبيض

كشف طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق عن موقف الزمالك من طلب بيراميدز لحكام أجانب لمباراته مع الفريق ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب طارق السيد :الزمالك يرحب بطلب بيراميدز لحكام أجانب في مباراة الفريقين في الجولة الثالثة بالدوري المقرر لها يوم 23 أبريل لرفع الضغوطات عن الحكام.

وتقدم نادي بيراميدز بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي من أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، لإدارة مواجهته المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات جولة الحسم من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 23 أبريل الجاري، في لقاء يُنتظر أن يكون حاسمًا في سباق المنافسة، وسط رغبة من بيراميدز في ضمان ما وصفه بـ"تحقيق العدالة التحكيمية".

إلا أن الطلب يواجه أزمة قانونية، بعدما تم تقديمه خارج الإطار الزمني المحدد في اللوائح، والتي تنص على ضرورة التقدم بطلب استقدام حكام أجانب قبل موعد المباراة بـ10 أيام على الأقل، في حين يتبقى حاليًا 9 أيام فقط على إقامة اللقاء.

ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة موقفه النهائي من الطلب خلال الساعات المقبلة، في ظل الجدل الدائر حول توقيت تقديمه ومدى قانونيته.