الزمالك يعبر الشمس ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر لكرة اليد

محمد سمير

نجح فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة اليد، بعد تحقيق فوز مستحق على نظيره الشمس بنتيجة 33-25، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي للموسم المحلي 2025-2026.

وقدم الزمالك أداءً قويًا على مدار شوطي اللقاء، حيث فرض سيطرته منذ البداية ونجح في توسيع الفارق تدريجيًا، مستفيدًا من خبرات لاعبيه وقوة خطيه الدفاعي والهجومي، ليحسم المواجهة بفارق مريح ويؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

وجاء تأهل الزمالك في ظل سعي الفريق لتعويض خسارة لقب دوري المحترفين، الذي حسمه غريمه التقليدي الأهلي مؤخرًا، وهو ما يمنح بطولة الكأس أهمية خاصة للفريق الأبيض.

مواعيد نصف النهائي والنهائي

ومن جانبها، حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، يوم 30 أبريل الجاري موعدًا لإقامة مباريات الدور نصف النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية ومواجهة تحديد المركز الثالث يوم 1 مايو المقبل.

ترقب قمة الدوري قبل الختام

وفي سياق متصل، تختتم منافسات دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي يوم 24 أبريل الجاري، بمواجهة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك، في لقاء القمة الذي ينتظره عشاق اللعبة، رغم حسم الأهلي اللقب رسميًا.

وكانت المسابقة قد توقفت مؤخرًا بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمعسكر ألمانيا، الذي خاض خلاله مواجهتين وديتين أمام المنتخب الألماني، قبل استئناف المنافسات نهاية مارس الماضي

