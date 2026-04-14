محمد شحاته: نحترم شباب بلوزداد و نسعى لإسعاد جماهير الزمالك

قال محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة شباب بلوزداد المقبلة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية صعبة، بالرغم من تحقيق فريقه لنتيجة إيجابية بالفوز في لقاء الذهاب بالجزائر.

وأضاف اللاعب في تصريحاته خلال الفاعليات الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف":"فريق شباب بلوزداد منافس قوي ومحترم، ونحن نحترم الفريق الجزائري و نسعى لإسعاد جماهير الزمالك بالتأهل للمباراة النهائية".

وواصل شحاتة:" أشكر جمهور شباب بلوزداد على حسن الاستقبال في مباراة الذهاب، و نتطلع لتقديم مباراة قوية في لقاء الإياب بالقاهرة".

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.