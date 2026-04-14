تعليق غير متوقع من عمرو الدردير علي طلب بيراميدز حكام أجانب امام الزمالك

تقدم نادي بيراميدز بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي من أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، لإدارة مواجهته المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات جولة الحسم من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلق الإعلامي عمرو الدرديري عبر فيسبوك كاتبا: برافو لنادي بيراميدز طلب حكام أجانب لمباراة الزمالك

يا ريت كل الأندية تجيب حكام أجانب قدامنا

إنما إحنا مش هندفع فلوس

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت .

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.