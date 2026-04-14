سيف زاهر: بيراميدز يطالب بطاقم تحكيم أجنبي خلال مباراته أمام الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مطالبه بيراميدز بطاقم تحكيم أجنبي خلال مباراته أمام الزمالك.

و كتب سيف زاهر :تقارير.. بيراميدز يطالب بطاقم تحكيم أجنبي خلال مباراته أمام الزمالك .

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت .

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.