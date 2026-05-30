الصومال.. إحباط هجوم إرهابي شنته حركة الشباب في ولاية جنوب الغرب الإقليمية

أعلن الجيش الوطني الصومالي، إحباط هجوم إرهابي شنته ميليشيات حركة الشباب الإرهابية صباح اليوم السبت، على مقر القيادة المؤقتة لولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وذكرت قيادة الجيش الصومالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم السبت، أن الجيش الوطني نجح في التصدي للهجوم الإرهابي ببسالة ويقظة، حيث كبد الميليشيات التي شنت الهجوم الفاشل خسائر فادحة.

وأضاف البيان أن الجيش يجري عملية تمشيط واسعة في مدينة بيدوا وضواحيها لتعقب عناصر الحركة التي فرت من عملية التصدي، فيما سيتم الإعلان لاحقا عن حصيلة الخسائر الرسمية في صفوف الميليشيات.

وأشاد البيان في الختام ببسالة وشجاعة أبطال الجيش الوطني الذين يدافعون عن أمن الوطن وسيادته ليلا ونهار، وكذلك دعم وتعاون المواطنين المستمر مع الجيش.