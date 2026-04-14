الأهلي يستقر على استعادة نجم سيراميكا كليوباترا في الصيف

استقر مسؤولو النادي الأهلي على عودة محمد عبد الله، جناح الفريق المُعار إلى سيراميكا كليوباترا، وذلك مع نهاية الموسم الجاري، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ انتقاله على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وجاء قرار الأهلي في ظل الحاجة إلى تدعيم مركز الجناح بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة مع تراجع مستوى بعض اللاعبين في هذا المركز خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الفني لإعادة تقييم وضع اللاعب بعد تألقه مع سيراميكا كليوباترا.

وقدم محمد عبد الله مستويات لافتة خلال فترة إعارته، حيث نجح في استغلال فرصة المشاركة بشكل منتظم، ليؤكد قدراته الفنية ويعيد نفسه إلى حسابات القلعة الحمراء من جديد.

ورغم ترحيب الأهلي بعودة اللاعب، إلا أن محمد عبد الله يضع ملف المشاركة في مقدمة أولوياته، حيث يخشى تكرار سيناريو الجلوس على دكة البدلاء، والذي كان أحد أسباب خروجه للإعارة في يناير الماضي.

ويترقب اللاعب وضوح الرؤية داخل الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المنافسة القوية على مركزه، ورغبته في الاستمرار بالمشاركة الأساسية للحفاظ على مستواه وتطوره الفني.

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري، سواء بالعودة والاستمرار مع الأهلي، أو بحث إمكانية خروجه لإعارة جديدة حال عدم ضمان فرصة المشاركة، في ظل تمسك النادي بالاستفادة من إمكانياته خلال المرحلة المقبلة.