تشكيل الجونه لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

أعلن أحمد مصطفي المدير الفني لفريق الجونه لمواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز
تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت في الدوري
حراسة المرمى: محمد علاء
خط الدفاع: عبدالجواد تعلب - أحمد عبدالرسول - صابر الشيمي - خالد أحمد
خط الوسط:علي الزاهدي - عمر الجزار - نور السيد - رضا صلاح
خط الهجوم: أحمد رفعت - مروان محسن
ويجلس على دكة البدلاء البدلاء: أحمد مسعود – مصطفى متعب – ألفا توراي – محمد عماد – محمد محمود – أحمد جمال – عبد الله السعيد – بلال السيد – محمد النحاس – أحمد رفعت – محمد محسن.