بعثة باريس سان جيرمان تزور النصب التذكاري لـ ديوجو جوتا قبل مواجهة ليفربول

زارت بعثة نادي باريس سان جيرمان، بقيادة ناصر الخليفي رئيس النادي، النصب التذكاري للاعب ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول.

تأتي هذه الزيارة في إطار التحضير لمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نادي ليفربول، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.

ويستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء في التاسعة على ملعب آنفيلد ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مصيرية يسعى خلالها أصحاب الأرض لقلب خسارة الذهاب بهدفين دون رد.

ويدخل ليفربول اللقاء بأمل العودة القارية، مستندا إلى تاريخه القوي في هذا الدور بعدما حقق الفوز في 6 من آخر 8 مباريات خاضها في ربع نهائي البطولة كما يطمح لبلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه في إنجاز قد يجعله ينفرد بالرقم القياسي الإنجليزي متفوقًا على مانشستر يونايتد.

كما يمتلك "الريدز" سجلا مميزا على ملعبه أمام الفرق الفرنسية حيث حقق 14 انتصارا في 18 مباراة أوروبية مقابل تعادل وحيد و3 هزائم فقط، كانت آخرها أمام باريس سان جيرمان في الموسم الماضي ما يمنح المواجهة طابعا ثأريا خاصا.

في المقابل، يدخل الفريق الباريسي اللقاء بثقة كبيرة بعدما نجح في تحقيق سلسلة نتائج إيجابية أمام الأندية الإنجليزية في الأدوار الإقصائية حيث فاز في آخر 4 مواجهات بنظام الذهاب والإياب، ونجح في تجاوز فرق بارزة مثل أستون فيلا وأرسنال وتشيلسي في النسخ الأخيرة.

ويستهدف باريس سان جيرمان مواصلة نتائجه القوية بالوصول إلى نصف النهائي للموسم الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق للأندية الفرنسية في دوري أبطال أوروبا بينما تشير الإحصائيات إلى أنه خسر مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة أمام فرق إنجليزية.

كما يملك الفريق الفرنسي أفضلية إحصائية مهمة بعدما نجح في التأهل في 8 من آخر 11 مواجهة إقصائية بعد الفوز في مباراة الذهاب بفارق هدفين وهو ما يعكس صلابته في الحفاظ على نتائجه في مثل هذه المواقف.

وتبقى المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بين طموح ليفربول في “ريمونتادا” تاريخية على أرضه، وقوة باريس سان جيرمان الباحث عن تأكيد تفوقه الأوروبي ومواصلة مشواره نحو اللقب.