الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليفربول يبحث عن ريمونتادا.. وصلاح يطارد أول بصمة أمام باريس

محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يخوض محمد صلاح، قائد منتخب مصر، اختبارا صعبا مع فريقه ليفربول عندما يستضيف باريس سان جيرمان في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول المواجهة تحت ضغط كبير بعدما تلقى خسارة بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ليصبح مطالبا بتحقيق عودة قوية أمام جماهيره من أجل الحفاظ على آماله في التأهل.

ورغم الأرقام التهديفية المميزة التي يمتلكها محمد صلاح في البطولة القارية فإن سجله أمام الفريق الباريسي يظل استثناءً لافتا، حيث فشل في هز الشباك أو صناعة الأهداف خلال المواجهات التي جمعته بـباريس سان جيرمان.

وتشير الإحصائيات إلى أن صلاح خاض 4 مباريات أمام الفريق الفرنسي حقق خلالها انتصارين مقابل خسارتين دون أي مساهمة تهديفية، في مفارقة تتناقض مع تألقه المعتاد في دوري الأبطال.

مباراة ليفربول و باريس سان جيرمان 

وتعود أولى هذه المواجهات إلى دور المجموعات في موسم 2018-2019 عندما شارك في فوز ليفربول بنتيجة 3-2 على ملعب آنفيلد، قبل أن يخسر الفريق الإنجليزي لقاء الإياب بنتيجة 2-1 في باريس.

كما تجدد اللقاء بين الفريقين في دور الـ16 من موسم 2024-2025، حيث شارك صلاح في فوز ليفربول ذهابا بهدف دون رد خارج أرضه، ثم خاض مواجهة الإياب التي امتدت إلى الأشواط الإضافية وانتهت بتأهل باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، دون أن ينجح في ترك بصمة تهديفية.

وفي مواجهة الذهاب بالموسم الحالي تواجد النجم المصري على مقاعد البدلاء خلال اللقاء الذي أُقيم في باريس ليستمر غيابه عن التأثير المباشر أمام الفريق الفرنسي ما يزيد من صعوبة التحدي المنتظر في لقاء الحسم على ملعب آنفيلد.

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

