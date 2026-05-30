الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عقدة المغرب.. السنغال تفرض سيطرتها علي اسود الأطلس إفريقيا

يسري غازي

تتجه أنظار القارة الأفريقية إلى ملعب مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط حيث تُقام المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا 2026 والتي تجمع بين منتخبي السنغال وتنزانيا يوم 2 يونيو في  الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض منتخب السنغال اللقاء بعد مشوار قوي في البطولة حيث تمكن من تجاوز منتخب المغرب صاحب الأرض في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1 ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أقوى المنتخبات السنية في القارة.

في المقابل يواصل منتخب تنزانيا كتابة التاريخ بعدما نجح في بلوغ النهائي لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح بعد مواجهة قوية انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين خبرة السنغال وطموح تنزانيا في نهائي يحمل طابعًا تاريخيًا للطرفين مع سعي كل منتخب لحصد أول ألقابه القارية في هذه الفئة العمرية.

وفي سياق متصل يترقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اتخاذ قرارات تأديبية محتملة بحق لاعبي المنتخب السنغالي وبعض أفراد الجهاز الفني على خلفية ما بدر منهم من إيماءات واحتفالات وُصفت بالاستفزازية عقب مواجهة نصف النهائي أمام منتخب المغرب وذلك بعد مراجعة التقارير واللقطات الرسمية الخاصة بالواقعة.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين 

من المقرر أن تقام مباراة السغال وتنزنيا في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب 2026 ستكون يوم 2 يونيو الساعة 10 بتوقيت القاهرة.

ويحصل الفائز بلقب كأس أمم إفريقيا للناشئين على 125 ألف دولار والوصيف على 90 ألف دولار.

السنغال ضد المغرب في جميع الفئات

بات منتخب السنغال عقدة نظيره منتخب المغرب في مختلف البطولات سواء للكبار أو الناشئين.

وواصل منتخب السنغال فرض عقدته على المغرب في المواجهات القارية الاخيرة علي مستوي الفئات.

وجاءت المبارات التي تفوق خلالها منتخب السنغال على نظره المغرب على النحوالتالي :  

كأس أمم إفريقيا للكبار - السنغال 1-0 المغرب

كأس أمم إفريقيا تحت 15 سنة - السنغال 4-0 المغرب

كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة - السنغال 7-6 المغرب بركلات ترجيح.

