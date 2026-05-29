أسود التيرانجا لا ترحم .. السنغال عقدة تطارد الكبار في بطولات أفريقيا

فرض المنتخب السنغالي نفسه كواحد من أكثر المنتخبات الإفريقية التي تثير القلق لعمالقة القارة في السنوات الأخيرة بعدما تحول إلى عقدة حقيقية لمنتخبي مصر والمغرب في مختلف الفئات والبطولات بفضل نتائجه القوية وهيمنته المتواصلة على المواجهات الكبرى.

منتخب السنغال يتأهل إلي نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما المقامة في المغرب عقب الفوز على منتخب أسود الأطلس بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يفسد فيها "أسود التيرانجا" أحلام الكرة المغربية، إذ سبق للسنغال أن تفوق على المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 ليحصد اللقب القاري في قلب الرباط بعدما خطف الفوز بهدف قاتل في الوقت الإضافي.

عقدة السنغال تصل إلي المنتخب المصري

الهيمنة السنغالية لم تتوقف عند المغرب فقط بل امتدت إلى الكرة المصرية أيضا بعدما تحول المنتخب السنغالي إلى كابوس للفراعنة في السنوات الأخيرة بداية من التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح ثم حرمان الفراعنة من التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد سيناريو درامي جديد حسمته ركلات الترجيح أيضًا لصالح السنغال.

وفرضت السنغال تفوقها في أكثر من مناسبة على مستوى الكرة النسائية والفئات السنية لتؤكد أن نجاحها ليس وليد جيل واحد، بل نتيجة مشروع كروي متكامل جعلها أحد أقوى المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي.

وباتت مواجهة السنغال تمثل اختبارا معقدا لأي منتخب أفريقي خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققها "أسود التيرانجا" أمام مدارس كروية كبرى مثل مصر والمغرب في مشهد يعكس التطور الكبير الذي تعيشه الكرة السنغالية على مختلف المستويات.