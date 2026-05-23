قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تبدأ من 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 77 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في بورسعيد
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
رئيس الوزراء: الدولة أضافت مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من 10 سنوات
زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت
إنقاذ حياة حاجَّين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة
شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد
حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو
الخطوط الجوية البريطانية ترفع أسعار تذاكر المكافآت بسبب زيادة تكاليف الوقود
ترامب: متردد بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب وسنناقش الاقتراح في وقت لاحق اليوم
حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران
احذر سحب الشقة .. ما الموعد الأخير لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7؟
ختام الدورة 79 من مهرجان كان.. سينما العالم تنتصر في مواجهة غياب هوليوود| تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال سياسي في السنغال.. الرئيس يقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة بالكامل

زلزال سياسي في السنغال
زلزال سياسي في السنغال

أقدم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي على إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو وحل الحكومة السنغالية بالكامل، في قرار يعكس تصاعد الخلافات داخل أعلى هرم السلطة، ويضع البلاد أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي، في وقت تعيش فيه أزمة اقتصادية خانقة ومفاوضات حساسة مع صندوق النقد الدولي.

وجاء الإعلان الرسمي عبر بيان تلي على وسائل الإعلام الحكومية، أكد فيه أن جميع الوزراء تمت إقالتهم، مع تكليف الحكومة المنتهية ولايتها بتسيير الشئون اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

يأتي هذا القرار في لحظة حرجة تمر بها البلاد، حيث تتزايد الضغوط المالية وتتعمق التحديات الاقتصادية.

أزمة ديون غير مسبوقة

ووفقا للتقارير تواجه السنغال حالياً أزمة ديون غير مسبوقة، بعدما جمد صندوق النقد الدولي برنامج إقراض بقيمة 1.8 مليار دولار، عقب اكتشاف بيانات مالية مضللة من الحكومة السابقة، ما كشف عن ارتفاع الدين العام إلى 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وهو مستوى يثير قلق الأسواق الدولية.

ويهدد هذا التطور بتعطيل أي اتفاق جديد مع صندوق النقد، ويزيد من تعقيد مهمة الحكومة القادمة في إعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.

أشهر من التوتر المتصاعد

سياسياً، لم يأت قرار الإقالة من فراغ، بل جاء بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين فاي وسونكو، اللذين شكّلا معاً ثنائياً سياسياً لافتاً قاد البلاد إلى مرحلة انتقالية بعد فوزهما في انتخابات عام 2024. وكان سونكو شخصية محورية في دعم فاي، رغم منعه سابقاً من الترشح بسبب إدانة تتعلق بالتشهير، قبل أن يتحول لاحقاً إلى رئيس للوزراء.

لكن التحالف الذي رفع بشعار “ديوماي هو سونكو وسونكو هو ديوماي” بدأ يتصدع تدريجياً، مع ظهور اختلافات واضحة في إدارة السلطة، خاصة حول إعادة هيكلة التحالف الحاكم وتوزيع النفوذ داخل الدولة.

ولعبت التوترات داخل حزب باستيف دوراً محورياً في تأجيج الخلاف، إذ تمسك سونكو بدور الحزب المركزي في قيادة الائتلاف الحاكم، في حين اتجه الرئيس فاي إلى إعادة تشكيل التحالف عبر تعيين شخصيات سياسية جديدة مثل رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، وهو ما أثار اعتراضات داخل الحزب.

تباينات داخل المعسكر الرئاسي

وبرز اسم السياسية عايدة مبودج في سياق الصراع على إدارة إعادة هيكلة التحالف، ما زاد من حدة التباينات داخل المعسكر الرئاسي.

ورغم محاولات الطرفين التقليل من حجم الخلاف في وقت سابق، فإن التطورات الأخيرة أكدت أن الهوة بينهما اتسعت بشكل كبير، خصوصاً مع تزايد تصريحات سونكو التي أشار فيها إلى إمكانية العودة إلى صفوف المعارضة إذا انحرف المسار السياسي عن برنامج الحزب.

وتكتسب هذه الأزمة حساسية إضافية بسبب هيمنة حزب باستيف على البرلمان، حيث يملك أغلبية مريحة تتيح له التأثير على مسار التشريع، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى مصدر تعطيل في حال تفاقم الانقسام الداخلي بين الرئيس ورئيس حكومته السابق.

اقتصادياً، يضع هذا الانقسام البلاد أمام تحديات أكبر، إذ تعتمد السنغال بشكل كبير على استعادة الدعم المالي الدولي لإعادة الاستقرار إلى ميزانيتها، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية وارتفاع توقعات المواطنين بعد وعود الإصلاح التي رافقت وصول القيادة الجديدة إلى السلطة.

ولم يعلن بعد عن خليفة لرئاسة الحكومة، يبقى مستقبل العلاقة بين فاي وسونكو مفتوحاً على كل السيناريوهات، من إعادة ترتيب التحالف إلى القطيعة السياسية الكاملة، في مشهد يعكس واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ السنغال السياسي الحديث.

الرئيس السنغالي الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي السنغال إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو حل الحكومة السنغالية الحكومة السنغالية عثمان سونكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

يقترب من 8000جنيه..سعر الذهب اليوم السبت 23 مايو 2026

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم

ترشيحاتنا

قافلة دعوية مشتركة من الأوقاف والأزهر الشريف لمحافظة القاهرة

لها 4 أهداف.. تفاصيل القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظة القاهرة

الدكتور عصام رمضان

جامعة الأزهر تهنئ عصام رمضان لحصوله على وسام التميز من اتحاد مؤسسات أفريقيا

الأضحية

أحكام الأضحية والسن الشرعي لكل نوع منها.. تعرف عليها

بالصور

العيد من غير حرمان.. كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

بيطري الشرقية: تحصين وتعقيم 49 كلبا ضالًا بالزقازيق والعاشر من رمضان

كلاب
كلاب
كلاب

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

فيديو

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد