مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حادثي سير بوسط وشرق السنغال

أ ش أ

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح في حادثي سير وقعا في وسط وشرق السنغال، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ففي منطقة كافرين بوسط البلاد، لقى أربعة أشخاص مصرعهم على محور بوليل–ديوت نجيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السنغالية عن مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة خاصة من خمسة مقاعد بشاحنة معطلة كانت متوقفة على الطريق.

وقامت فرق الإطفاء بنقل جثامين الضحايا الأربعة، إضافة إلى مصاب، نحو المستشفى الإقليمي في كافرين.

وفي منطقة تامباكوندا بشرقي البلاد، أسفر حادث تصادم بين سيارة خاصة ودراجة نارية ثلاثية العجلات، وقع على طريق كيديرا–جوديري، عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح خطيرة وخمسة آخرين بجروح طفيفة، وفق المصدر نفسه.