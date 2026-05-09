الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر والسنغال تبحثان تعزيز التنسيق الأفريقي

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت ٩ مايو، بـ شيخ نيانج، وزير التكامل الأفريقي والشئون الخارجية والسنغاليين في الخارج، وذلك على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الأفريقية المختلفة.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–السنغالية، والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي مهم في منطقة غرب أفريقيا.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك موضوعات المياه وكيفية مواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز التعاون العابر للحدود.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة التنسيق مع السنغال خلال رئاستها المشتركة مع دولة الإمارات الشقيقة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، بالتزامن مع رئاسة السنغال لمجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو”.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للجهود التنموية التي تقودها السنغال في إطار خطتها الخمسية و”رؤية ٢٠٥٠”، معربًا عن استعداد القاهرة لمواصلة نقل خبراتها في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتشييد، ومشروعات شبكات الري واستصلاح الأراضي.

ونوه بالدور الفعال لشركات القطاع الخاص المصرية في تنفيذ المشروعات التي تحظى بأولوية للجانب السنغالي، مستعرضاً التحضيرات الجارية للانعقاد قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية ومنتدى أفريقيا العلمين الشهر المقبل. 

وأشاد الوزيران بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، باعتباره إضافة نوعية للتعاون المصري–الأفريقي في المجالات التعليمية والأكاديمية، ومنصة مهمة لإعداد كوادر أفريقية مؤهلة في مجالات التنمية والإدارة وبناء القدرات. 

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي شيخ نيانج وزير التكامل الأفريقي جامعة سنجور الإسكندرية

