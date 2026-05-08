قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية.. هل يعود ابن النادي؟
تقلبات جوية.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟
التعادل يحسم مواجهة بتروجيت ووادي دجلة في الدوري
قصة الطواف حول الكعبة.. اعرف الحكمة منه وأنواعه خلال فريضة الحج
مات على إيدها وكملت بيه شحاتة.. فيديو مرعب يكشف مأساة رضيع استغلته متسولة في إمبابة
تشكيل الهلال أمام الخلود في كأس خادم الحرمين
اتخانقوا في التدريبات.. ريال مدريد يكشف عن عقوبة فالفيردي وتشواميني
تنسيق 2026 | بدء التقديم للجامعات الأهلية .. وننشر المصروفات الدراسية لجميع التخصصات
بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك
حلو بشكل مش طبيعي.. محمد سامي يشيد بـ ممشى أهل مصر
الرد جاء سريعا.. بيان من جامعة عين شمس بشأن واقعة سور كلية البنات
مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة
فرناس حفظي

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، من جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من زخم متصاعد، لاسيما بعد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وثمنا النمو الملحوظ في معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في المجالات المختلفة،  وفي هذا الصدد، رحب وزير خارجية فرنسا بقرب افتتاح جامعة سنجور بمدينة برج العرب، تجسيداً للشراكة المصرية الفرنسية.

وتناول الوزيران التطورات في المنطقة، حيث أشاد وزير خارجية فرنسا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي، واستمع إلى شرح تفصيلى من الوزير عبد العاطي بشأن الجهود المصرية في هذا الصدد.

 وأكد عبد العاطي على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية، منوهاً بدعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الانتهاء من كافة استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، والبدء فى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ممارسة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

وتناول الوزيران مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للبنان، مؤكدا ادانة مصر للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى اللبنانية، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بفرنسا، والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا العلاقات المصرية الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

ترشيحاتنا

مونيـا شوكري

المخرجة الكندية مونيـا شوكري تترأس لجنة جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان

تامر هجرس

بإطلالة صيفية.. تامر هجرس ينشر صورا جديدة عبر انستجرام| شاهد

ميس حمدان

ميس حمدان تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

قصة زواج وطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني| صور

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد