وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تتوقع ردًا من إيران لإنهاء الحرب اليوم، مضيفًا أنه يأمل أن يكون "عرضًا جادًا".

وأوضح روبيو في مؤتمر صحفي في روما صباح اليوم: "يجب أن نعرف شيئًا اليوم"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "لم نتلقَّ ذلك حتى الآن، حتى الساعة الماضية. نظامهم لا يزال يعاني من خلل كبير، وهو معطل أيضًا، وهذا قد يكون عائقًا".

وأشار كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أن الأمل معقود على أن يكون الرد الإيراني "شيئًا يُدخلنا في عملية تفاوض جادة".

كما أشار روبيو إلى تقارير صدرت ليلة أمس، تفيد بأن إيران أنشأت أو تحاول إنشاء وكالة ما للتحكم في حركة المرور في المضيق"، قائلاً: "هذا سيكون مشكلة كبيرة، بل سيكون غير مقبول بتاتًا".