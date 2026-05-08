احتجاز رهائن في بنك غرب ألمانيا | تفاصيل

أعلنت الشرطة الألمانية يوم الجمعة عن وجود عدد من المشتبه بهم والرهائن داخل بنك في مدينة شينزيج غرب البلاد.

تم فرض طوق أمني واسع النطاق، وأكدت الشرطة الألمانية عدم وجود أي خطر على الأشخاص خارج المنطقة الآمنة، بحسب ما أوردته "دويتش فييلة".

وأفادت السلطات بأن أحد الرهائن هو سائق سيارة نقل أموال، وأكدت الشرطة أن الوضع مستقر حاليًا.

وذكرت تقارير إعلامية أن رجلاً اقترب من الموظف خارج البنك، وهدده، ثم أجبره على الدخول، ويُعتقد أن كلاهما موجودان في منطقة الخزائن.

وقد طوّقت السلطات منطقة وسط المدينة بالكامل، واستدعت قوات خاصة.