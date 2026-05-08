كارثة إنسانية تهز لبنان.. أكثر من نصف السكان يعتمدون على المساعدات

أفادت المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والتأهب وإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب، بأن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في لبنان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وأوضحت لحبيب للصحفيين اليوم، عقب لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، أن هذا العدد يمثل أكثر من نصف سكان البلاد.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدّم 100 مليون يورو (86 مليون جنيه إسترليني) كمساعدات للبنان، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين سيد، قد صرّحت الشهر الماضي بأنه في حال استمرار الحرب والنزوح، سيحتاج لبنان إلى مليار دولار (حوالي 849.8 مليون يورو، 734.3 مليون جنيه إسترليني) "لمجرد الحفاظ على استقرار الوضع الإنساني".

منذ بدء الحرب في لبنان في الثاني من مارس، أكدت منظمة الصحة العالمية وقوع 152 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن 103 وفيات و241 إصابة، وفقًا لما صرّح به المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الأربعاء.

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، تحذيرًا جديدًا يأمر فيه سكان سبع بلدات وقرى في النبطية وقضاء صور جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، مع استعداد الجيش الإسرائيلي لشنّ المزيد من الغارات.