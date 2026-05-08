فوضى قبل الامتحانات.. جامعات ومدارس أمريكية تتعرّض لهجوم سيبيراني ضخم

تعطل نظامٌ تستخدمه آلاف المدارس والجامعات الأمريكية، خلال هجوم إلكتروني، مما أدى إلى فوضى عارمة أثناء محاولة الطلاب الاستعداد للامتحانات النهائية، وأبرز اعتماد التعليم على التكنولوجيا.

أعلنت مجموعة القرصنة "شاين هانترز" مسؤوليتها عن اختراق شركة "إنستركتشر"، الشركة المطورة لنظام إدارة التعلم "كانفاس"، وفقًا لما ذكره لوك كونولي، محلل التهديدات في شركة الأمن السيبراني "إيميسوفت".

ولم ترد "إنستركتشر" على الفور على طلب للتعليق أو على أسئلة حول ما إذا كان إيقاف النظام إجراءً احترازيًا أم نتيجةً لتعطيله من قبل المخترقين، بحسب ما أفادت به صحيفة إند بندنت البريطانية.

وذكر كونولي أن مجموعة القرصنة نشرت على الإنترنت أن ما يقرب من 9000 مدرسة حول العالم قد تأثرت، حيث تم الوصول إلى مليارات الرسائل الخاصة وسجلات أخرى.

وأظهرت لقطات الشاشة التي قدمها أن المجموعة بدأت التهديد يوم الأحد بتسريب هذه البيانات، وحددت مهلة حتى يوم الخميس و12 مايو.

وأشار كونولي إلى أن التاريخ الأخير يُشير إلى احتمال استمرار المفاوضات بشأن دفع فدية.