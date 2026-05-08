أول هجوم على سفينة صينية في مضيق هرمز.. وبيان عاجل من بكين

تعرضت ناقلة نفط صينية لإطلاق نار قرب مضيق هرمز، في أول حادثة من نوعها منذ اندلاع الحرب مع إيران، وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا بشأن هذه الحادثة.

هجوم على سفينة صينية في مضيق هرمز

وصرح كبير مهندسي السفينة لشبكة ABC بأنه لم يتضح بعد من هاجمها أو دوافعه، ولا تزال الناقلة تعمل بكامل طاقتها وطاقمها على متنها.

يقول كبير مهندسي ناقلة النفط الصينية التي تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز إنه "لا يزال من غير الواضح" من أطلق النار على السفينة.

وذكرت وكالة Caixin الصينية للأنباء، يوم الخميس بالتوقيت المحلي، أن هذا أول هجوم معروف على إحدى ناقلات النفط الصينية منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة أن هناك صينيين على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز، ولا تقارير عن إصابات حتى الآن في طاقم الناقلة.