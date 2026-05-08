بعد وفاة 3 أشخاص.. أول تعليق من ترامب على تفشي فيروس هانتا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه تلقى إحاطة بشأن حالات الإصابة بفيروس هانتا، مضيفًا أن الوضع لا يزال "تحت السيطرة".

تفشي فيروس هانتا

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن بالقرب من نصب لنكولن التذكاري: "نأمل أن يكون الوضع تحت السيطرة تمامًا. لقد كانت الحالة على متن السفينة، وأعتقد أننا سنقدم تقريرًا مفصلًا عنها غدًا".

وأضاف: "لدينا فريق كبير من الخبراء، فريق متميز، يدرسون الأمر. نأمل أن يكون الوضع على ما يرام".

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي على المواطنين الأمريكيين القلق من احتمال انتشار المرض، قال ترامب: "آمل ألا يكون الأمر كذلك"، مضيفًا: "سنبذل قصارى جهدنا".

ووفقًا لشبكة ABC News يوم الخميس، صنّفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) تفشي فيروس هانتا ضمن "المستوى الثالث" من الاستجابة الطارئة، وهو أدنى مستوى من مستويات تفعيل الطوارئ.

وأفاد مسؤولون في منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض، الذي يشمل سلالة الأنديز من فيروس هانتا، أسفر حتى الآن عن خمس حالات مؤكدة، من بينها ثلاث وفيات، بين ركاب مرتبطين بالرحلة.

غادرت السفينة "إم في هونديوس"، التي كانت تقل حوالي 150 راكباً وطاقماً من 23 جنسية، الأرجنتين وعبرت المحيط الأطلسي قبل أن تبلغ عن ظهور مجموعة من أمراض الجهاز التنفسي أثناء إبحارها قبالة رأس فيردي.