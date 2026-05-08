شركة ميتسوي اليابانية.. 3 ناقلات نفط تابعة لنا عبرت مضيق هرمز

أعلنت شركة ميتسوي اليابانية يوم الجمعة، أن ثلاثا من سفنها التي عبرت مضيق هرمز وخرجت من الخليج في أبريل لم تدفع رسوم عبور.

واقترحت طهران فرض رسوم أو ضرائب على السفن العابرة للمضيق، ضمن مقترحاتها لإنهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفادت قناة سي إن إن نقلا عن مصادرها بأن نحو 1600 سفينة لا تزال عالقة قرب مضيق هرمز.

ومن جانبها ؛ ذكرت المنظمة البحرية الدولية أن 32 سفينة تعرضت لهجمات صاروخية منذ بدء الحرب ما أدى لوفاة 10 وإصابة 12.

وشددت المنظمة البحرية الدولية على أن المرافقة البحرية في مضيق هرمز ليست حلا مستداما على المدى الطويل.

وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الحل القابل للتطبيق لخفض التوترات في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب الدائرة ورفع الحصار المفروض، في إشارة إلى التصعيد العسكري والاقتصادي المتواصل في المنطقة.