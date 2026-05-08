سيول وأمطار.. تحذير من طقس السعودية خلال الساعات المقبلة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، يوم الجمعة بيانا بشأن أحوال الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة، والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار.

طقس السعودية

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، أن طقس السعودية يشهد حالة من عدم الاستقرار حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز السعودي للأرصاد، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يستمر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح المركز السعودي للأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية.