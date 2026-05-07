الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السعودية تلجأ للتعليم عن بُعد بداية من هذا التاريخ

التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية سعودية بأن بعض مدارس المملكة ستلجأ الى نظام التعليم عن بعد خلال الفترة القادمة وذلك بسبب موسم الحج.

ومن جانبها ؛ قررت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة تحويل الدراسة إلى نظام “عن بُعد” في عدد من المدارس ابتداءً من الأسبوع المقبل، الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، ودعماً للخطط التنظيمية والخدمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن داخل العاصمة المقدسة.

ووفق القرار السعودي ؛ فإن  القرار يشمل المدارس الواقعة في المنطقة المركزية، إلى جانب المدارس المطلة على الطرق والمحاور الرئيسية، مثل الطريق الدائري الثاني والثالث، بالإضافة إلى عدد من المدارس التي تُستخدم مقرات للجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج.

ويأتي هذا التوجه في إطار التكامل بين الجهات الحكومية بمكة المكرمة، بهدف تعزيز الانسيابية المرورية، والحد من الازدحام، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالموسم، مع استمرار العملية التعليمية عبر المنصات الرقمية دون تأثر.

وحظي القرار بتفاعل واسع من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، مؤكدين أن الدراسة عن بُعد خلال هذه الفترة تسهم في دعم جهود خدمة الحجاج، وتحقق التوازن بين استمرارية التعليم ومتطلبات موسم الحج.

